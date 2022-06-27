xinpei lu
Huazhong University of Science and Technology
Wuhan, China
Specialty Chief Editor
Low-Temperature Plasma Physics
Istituto per la Scienza e Tecnologia dei Plasmi - CNR
Bari, Italy
Associate Editor
Low-Temperature Plasma Physics
Aeronautics Institute of Technology, (ITA)
São José dos Campos, Brazil
Associate Editor
Low-Temperature Plasma Physics
George Washington University
Washington, D.C., United States
Associate Editor
Low-Temperature Plasma Physics
Institut Jožef Stefan (IJS)
Ljubljana, Slovenia
Associate Editor
Low-Temperature Plasma Physics
Faculty of Science, Port Said University
Port Said, Egypt
Associate Editor
Low-Temperature Plasma Physics
Michigan State University
East Lansing, United States
Associate Editor
Low-Temperature Plasma Physics
University of Bologna
Bologna, Italy
Associate Editor
Low-Temperature Plasma Physics
Old Dominion University
Norfolk, United States
Associate Editor
Low-Temperature Plasma Physics
University of Alabama in Huntsville
Huntsville, United States
Associate Editor
Low-Temperature Plasma Physics
Old Dominion University
Norfolk, United States
Associate Editor
Low-Temperature Plasma Physics
Higher Technical Institute, University of Lisbon
Lisbon, Portugal
Associate Editor
Low-Temperature Plasma Physics
UMR7344 Groupe de recherches sur l'énergétique des milieux ionisés (GREMI)
Orléans, France
Associate Editor
Low-Temperature Plasma Physics
University of Florida
Gainesville, United States
Associate Editor
Low-Temperature Plasma Physics
CentraleSupélec, Université Paris-Saclay
Gif sur Yvette, France
Associate Editor
Low-Temperature Plasma Physics
NEQLab LLC
Plainsboro, United States
Associate Editor
Low-Temperature Plasma Physics