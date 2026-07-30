Correction
Published on 30 Jul 2026
Correction: Problems bring along their solutions: characterization of a carbapenem-resistant Citrobacter braakii strain and its lytic phage both isolated from sewage water
in Antibiotic Resistance
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Correction
Published on 30 Jul 2026
in Antibiotic Resistance
Original Research
Published on 16 Jul 2026
in Antibiotic Resistance
Original Research
Accepted on 13 Jul 2026
in Antibiotic Resistance
Original Research
Published on 29 Jun 2026
in Antibiotic Resistance
Original Research
Published on 07 May 2026
in Antibiotic Resistance
Original Research
Published on 15 Apr 2026
in Antibiotic Resistance
Original Research
Published on 03 Feb 2026
in Antibiotic Resistance
Original Research
Published on 01 Apr 2025
in Antibiotic Resistance
Original Research
Published on 20 Mar 2025
in Antibiotic Resistance