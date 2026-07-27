Review
Accepted on 27 Jul 2026
Artificial Intelligence in Microbial Biotechnology for Food Security: Current State and Challenges
in Bacterial Genetics and AI-enhanced Microbial Engineering
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Review
Accepted on 27 Jul 2026
in Bacterial Genetics and AI-enhanced Microbial Engineering
Mini Review
Published on 30 Apr 2026
in Bacterial Genetics and AI-enhanced Microbial Engineering
Original Research
Published on 29 Apr 2026
in Bacterial Genetics and AI-enhanced Microbial Engineering
Original Research
Published on 25 Sep 2025
in Bacterial Genetics and AI-enhanced Microbial Engineering
Original Research
Published on 18 Sep 2024
in Bacterial Genetics and AI-enhanced Microbial Engineering
Original Research
Published on 20 Jun 2024
in Bacterial Genetics and AI-enhanced Microbial Engineering
Original Research
Published on 29 Apr 2024
in Bacterial Genetics and AI-enhanced Microbial Engineering
Mini Review
Published on 06 Mar 2024
in Bacterial Genetics and AI-enhanced Microbial Engineering
Perspective
Published on 05 Mar 2024
in Bacterial Genetics and AI-enhanced Microbial Engineering