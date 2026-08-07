 Skip to main content
Type at least 3 characters

1,258 articles

articles

Original Research

Published on 12 Jun 2026

Transcranial alternating current stimulation improves cognitive functions in healthy subjects through modifying frontoparietal and dorsal attention networks based on personalized individual theta frequency analysis

in Learning and Memory

  • Burak Yulug
  • Ali Yalcinkaya
  • Ayse Karakuş
  • Shair Shah Safa
  • Dila Sayman
  • Alexandra Berekelia
  • Seyda Cankaya
  • Ceyhun Sayman
  • Sevilay Ayyildiz
  • Behçet Ayyildiz
Frontiers in Behavioral Neuroscience
doi 10.3389/fnbeh.2026.1821101
  • 1,666 views