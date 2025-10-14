Case Report
Published on 14 Oct 2025
Case Report: ECMO rescue for cardiac arrest in a hyperthyroid patient triggered by COVID-19 infection
in Intensive Care Cardiovascular Medicine
- 337 views
Case Report
Published on 14 Oct 2025
in Intensive Care Cardiovascular Medicine
Case Report
Accepted on 13 Oct 2025
in Intensive Care Cardiovascular Medicine
Case Report
Accepted on 10 Oct 2025
in Intensive Care Cardiovascular Medicine
Original Research
Accepted on 09 Oct 2025
in Intensive Care Cardiovascular Medicine
Original Research
Published on 03 Oct 2025
in Intensive Care Cardiovascular Medicine
Original Research
Published on 02 Oct 2025
in Intensive Care Cardiovascular Medicine
Original Research
Published on 02 Oct 2025
in Intensive Care Cardiovascular Medicine
Original Research
Accepted on 30 Sep 2025
in Intensive Care Cardiovascular Medicine
Original Research
Published on 19 Sep 2025
in Intensive Care Cardiovascular Medicine
Original Research
Accepted on 16 Sep 2025
in Intensive Care Cardiovascular Medicine
Original Research
Published on 16 Sep 2025
in Intensive Care Cardiovascular Medicine
Brief Research Report
Published on 10 Sep 2025
in Intensive Care Cardiovascular Medicine
Original Research
Published on 09 Sep 2025
in Intensive Care Cardiovascular Medicine
Original Research
Published on 09 Sep 2025
in Intensive Care Cardiovascular Medicine
Case Report
Published on 08 Sep 2025
in Intensive Care Cardiovascular Medicine
Original Research
Published on 04 Sep 2025
in Intensive Care Cardiovascular Medicine