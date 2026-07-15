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Published on 15 Jul 2026
The embedding of stress: mitophagy as a mechanism for the central nervous system (CNS) programming and lifelong disease vulnerability
in Evolutionary Developmental Biology
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Published on 15 Jul 2026
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Accepted on 29 Jun 2026
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Published on 31 Jan 2025
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Published on 09 Jan 2025
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