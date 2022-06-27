tatsuya akiyama
Emory University
Atlanta, United States
Community Reviewer
Antibiotic Resistance and New Antimicrobial drugs
Emory University
Atlanta, United States
Community Reviewer
Antibiotic Resistance and New Antimicrobial drugs
College of Applied Medical Sciences, Taif University
Taif, Saudi Arabia
Community Reviewer
Antibiotic Resistance and New Antimicrobial drugs
Universitat Basel Department Biozentrum
Basel, Switzerland
Community Reviewer
Antibiotic Resistance and New Antimicrobial drugs
University of Guanajuato
Guanajuato, Mexico
Community Reviewer
Antibiotic Resistance and New Antimicrobial drugs
Complutense University of Madrid
Madrid, Spain
Community Reviewer
Antibiotic Resistance and New Antimicrobial drugs
University of Connecticut
Storrs, United States
Community Reviewer
Antibiotic Resistance and New Antimicrobial drugs
Autonomous University of Sinaloa
Culiacán, Mexico
Community Reviewer
Antibiotic Resistance and New Antimicrobial drugs
North Bristol NHS Trust
Bristol, United Kingdom
Community Reviewer
Antibiotic Resistance and New Antimicrobial drugs
University of Catania
Catania, Italy
Community Reviewer
Antibiotic Resistance and New Antimicrobial drugs
Toronto Metropolitan University
Toronto, Canada
Community Reviewer
Antibiotic Resistance and New Antimicrobial drugs
National Institute of Public Health (Mexico)
Cuernavaca, Mexico
Community Reviewer
Antibiotic Resistance and New Antimicrobial drugs
Northeast Ohio Medical University
Rootstown Township, United States
Community Reviewer
Antibiotic Resistance and New Antimicrobial drugs
Southern Cross University
Lismore, Australia
Community Reviewer
Antibiotic Resistance and New Antimicrobial drugs
Institute for Biomedical Informatics, University of Pennsylvania
Philadelphia, United States
Community Reviewer
Antibiotic Resistance and New Antimicrobial drugs
Cincinnati Children's Hospital Medical Center
Cincinnati, United States
Community Reviewer
Antibiotic Resistance and New Antimicrobial drugs
Charles University
Prague, Czechia
Community Reviewer
Antibiotic Resistance and New Antimicrobial drugs