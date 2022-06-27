christophe beloin
Département de Microbiologie, Institut Pasteur
Paris, France
Specialty Chief Editor
Biofilms
De Montfort University
Leicester, United Kingdom
Associate Editor
Biofilms
University of Wisconsin-Madison
Madison, United States
Associate Editor
Biofilms
University of Minho
Braga, Portugal
Associate Editor
Biofilms
Faculty of Engineering, University of Porto
Porto, Portugal
Associate Editor
Biofilms
College of Life Sciences, Nankai University
Tianjin, China
Associate Editor
Biofilms
Institut National de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement (INRAE)
Paris, France
Associate Editor
Biofilms
Laboratoire de Fougères, Agence Nationale de Sécurité Sanitaire de l’Alimentation, de l’Environnement et du Travail (ANSES)
Fougères, France
Associate Editor
Biofilms
Université Paris-Saclay
Saint Aubin, France
Associate Editor
Biofilms
Nanyang Technological University
Singapore, Singapore
Associate Editor
Biofilms
University of Delhi
New Delhi, India
Associate Editor
Biofilms
University of Copenhagen
Copenhagen, Denmark
Associate Editor
Biofilms
Escola Superior de Biotecnologia - Universidade Católica Portuguesa
Porto, Portugal
Associate Editor
Biofilms
Michigan State University
East Lansing, United States
Associate Editor
Biofilms
Experimental Station of Zaidín, Spanish National Research Council (CSIC)
Granada, Spain
Associate Editor
Biofilms
University of Minho
Braga, Portugal
Associate Editor
Biofilms