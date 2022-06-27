rodolfo garcía-contreras
Department of Microbiology and Parasitology, Faculty of Medicine, National Autonomous University of Mexico
Ciudad de México, Mexico
Specialty Chief Editor
Clinical and Diagnostic Microbiology and Immunology
Department of Microbiology and Parasitology, Faculty of Medicine, National Autonomous University of Mexico
Ciudad de México, Mexico
Specialty Chief Editor
Clinical and Diagnostic Microbiology and Immunology
University of Illinois Chicago
Chicago, United States
Specialty Chief Editor
Clinical and Diagnostic Microbiology and Immunology
Chongqing Medical University
Chongqing, China
Specialty Chief Editor
Clinical and Diagnostic Microbiology and Immunology
Tabriz University of Medical Sciences
Tabriz, Iran
Associate Editor
Clinical and Diagnostic Microbiology and Immunology
University of Florence
Florence, Italy
Associate Editor
Clinical and Diagnostic Microbiology and Immunology
Burnet Institute
Melbourne, Australia
Associate Editor
Clinical and Diagnostic Microbiology and Immunology
Regional Medical Research Center (ICMR)
Bhubaneswar, India
Associate Editor
Clinical and Diagnostic Microbiology and Immunology
Tier 2 Canada Research Chair in Pre-pandemic and Pandemic viruses and therapeutic strategies.
Quebec, Canada
Associate Editor
Clinical and Diagnostic Microbiology and Immunology
Emory University
Atlanta, United States
Associate Editor
Clinical and Diagnostic Microbiology and Immunology
Institute of Biomedical Research of A Coruña (INIBIC)
A Coruá, Spain
Associate Editor
Clinical and Diagnostic Microbiology and Immunology
Hospital General Universitario de Alicante
Alicante, Spain
Associate Editor
Clinical and Diagnostic Microbiology and Immunology
University of Leeds
Leeds, United Kingdom
Associate Editor
Clinical and Diagnostic Microbiology and Immunology
Department of Biomedical and Biotechnological Sciences, Faculty of Medicine, University of Catania
Catania, Italy
Associate Editor
Clinical and Diagnostic Microbiology and Immunology
Institute of Chemistry, National Autonomous University of Mexico
Coyoacan, Mexico
Associate Editor
Clinical and Diagnostic Microbiology and Immunology
Department of Applied Clinical Sciences and Biotechnology, University of L'Aquila
L'Aquila, Italy
Associate Editor
Clinical and Diagnostic Microbiology and Immunology
Department of Laboratory Medicine, Nanjing Drum Tower Hospital Clinical College of Nanjing Medical University, Nanjing, Jiangsu, China
Nanjing, China
Associate Editor
Clinical and Diagnostic Microbiology and Immunology