dr. souhaila al khodor
Sidra Medicine
Doha, Qatar
Specialty Chief Editor
Extra-intestinal Microbiome
Medical University of South Carolina
Charleston, United States
Associate Editor
Extra-intestinal Microbiome
University of Leicester
Leicester, United Kingdom
Associate Editor
Extra-intestinal Microbiome
IDEC therapeutic / CILIA Consult
Paris, France
Associate Editor
Extra-intestinal Microbiome
King's College London
London, United Kingdom
Associate Editor
Extra-intestinal Microbiome
Aarhus University
Aarhus, Denmark
Associate Editor
Extra-intestinal Microbiome
INSERM U1107 Douleur et Biophysique Neurosensorielle (Neuro-Dol)
Clermont-Ferrand, France
Associate Editor
Extra-intestinal Microbiome
University of Ferrara
Ferrara, Italy
Associate Editor
Extra-intestinal Microbiome
Peking University
Beijing, China
Associate Editor
Extra-intestinal Microbiome
University of Nebraska Omaha
Omaha, United States
Associate Editor
Extra-intestinal Microbiome
University of Ferrara
Ferrara, Italy
Associate Editor
Extra-intestinal Microbiome
Computational Life Sciences, Cleveland Clinic Research, Cleveland Clinic
Cleveland, United States
Associate Editor
Extra-intestinal Microbiome
University of Louisville
Louisville, United States
Associate Editor
Extra-intestinal Microbiome
Center for Research and Advanced Studies, National Polytechnic Institute of Mexico (CINVESTAV)
México City, Mexico
Associate Editor
Extra-intestinal Microbiome
School of Medicine and Dentistry, University of Rochester
Rochester, United States
Associate Editor
Extra-intestinal Microbiome