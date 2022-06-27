benoit chassaing
Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale (INSERM)
Paris, France
Specialty Chief Editor
Intestinal Microbiome
Medical University of South Carolina
Charleston, United States
Associate Editor
Intestinal Microbiome
Institute of Biological Sciences, Federal University of Minas Gerais
Belo Horizonte, Brazil
Associate Editor
Intestinal Microbiome
MARC for Medical Services and Scientific Research, Bioscience Research Laboratories
6th of October City, Egypt
Associate Editor
Intestinal Microbiome
University of Leicester
Leicester, United Kingdom
Associate Editor
Intestinal Microbiome
Cardiff University
Cardiff, United Kingdom
Associate Editor
Intestinal Microbiome
Democritus University of Thrace
Komotini, Greece
Associate Editor
Intestinal Microbiome
AIVIVO Ltd.
Cambridge, United Kingdom
Associate Editor
Intestinal Microbiome
IDEC therapeutic / CILIA Consult
Paris, France
Associate Editor
Intestinal Microbiome
King's College London
London, United Kingdom
Associate Editor
Intestinal Microbiome
Aarhus University
Aarhus, Denmark
Associate Editor
Intestinal Microbiome
University of Ottawa
Ottawa, Canada
Associate Editor
Intestinal Microbiome
McMaster University
Hamilton, Canada
Associate Editor
Intestinal Microbiome
University of New Mexico
Albuquerque, United States
Associate Editor
Intestinal Microbiome
Zhejiang Chinese Medical University
Hangzhou, China
Associate Editor
Intestinal Microbiome