tania f. de koning-ward
Deakin University
Geelong, Australia
Specialty Chief Editor
Parasite and Host
University of Florida
Gainesville, United States
Associate Editor
Parasite and Host
University of Ghana
Accra, Ghana
Associate Editor
Parasite and Host
NOVA University of Lisbon
Lisbon, Portugal
Associate Editor
Parasite and Host
International Centers for Excellence in Research (ICER)
Chennai, India
Associate Editor
Parasite and Host
Radboud University
Nijmegen, Netherlands
Associate Editor
Parasite and Host
Iowa State University
Ames, United States
Associate Editor
Parasite and Host
University of Pretoria
Pretoria, South Africa
Associate Editor
Parasite and Host
INSERM UMR1291 Institut Toulousain des Maladies Infectieuses et Inflammatoires
Toulouse, France
Associate Editor
Parasite and Host
Walter and Eliza Hall Institute of Medical Research, The University of Melbourne
Parkville, Australia
Associate Editor
Parasite and Host
Instituto de Investigação e Inovação em Saúde, Universidade do Porto
Porto, Portugal
Associate Editor
Parasite and Host
Institute of Parasitology, Faculty of Agricultural and Environmental Sciences, McGill University
Montreal, Canada
Associate Editor
Parasite and Host
Rajiv Gandhi Centre for Biotechnology
Thiruvananthapuram, India
Associate Editor
Parasite and Host
University of Cincinnati
Cincinnati, United States
Associate Editor
Parasite and Host
National Health Institute Doutor Ricardo Jorge (INSA)
Lisbon, Portugal
Associate Editor
Parasite and Host