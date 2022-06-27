pablo perez-martinez
Carlos III Health Institute (ISCIII)
Madrid, Spain
Community Reviewer
Diabetes Cardiovascular Complications
Carlos III Health Institute (ISCIII)
Madrid, Spain
Community Reviewer
Diabetes Cardiovascular Complications
Unit of Endocrinology and Diabetology, Department of Medical and Surgical Sciences, Agostino Gemelli University Polyclinic (IRCCS)
Rome, Italy
Community Reviewer
Diabetes Therapies
Sapienza University of Rome
Rome, Italy
Community Reviewer
Diabetes Inequalities
Excitant Therapeutics LLC
Oklahoma City, United States
Community Reviewer
Diabetes Nephropathy
Lefkos Stavros - The Athens Clinic
Athens, Greece
Community Reviewer
Diabetes Innovative Devices
IRRCS ISMETT / UPMC Italy
Palermo, Italy
Community Reviewer
Diabetes Inequalities
Mersin University
Mersin, Türkiye
Community Reviewer
Diabetes Nephropathy
The University of Haripur
Haripur, Pakistan
Community Reviewer
Diabetes Inequalities
Bülent Ecevit University
Zonguldak, Türkiye
Community Reviewer
Diabetes Nephropathy
King Fahd Medical City
Riyadh, Saudi Arabia
Community Reviewer
Diabetes Inequalities
Acıbadem University
Istanbul, Türkiye
Community Reviewer
Diabetes Nephropathy
Steno Diabetes Center, Odense University Hospital
Odense, Denmark
Community Reviewer
Diabetes Self-Management
High Institute of Public Health, Alexandria University
Alexandria, Egypt
Community Reviewer
Diabetes Nephropathy
The University of Tennessee, Knoxville
Knoxville, United States
Community Reviewer
Diabetes Self-Management
Medical University of Graz
Graz, Austria
Community Reviewer
Diabetes Innovative Devices
Bülent Ecevit University
Zonguldak, Türkiye
Community Reviewer
Diabetes Nephropathy