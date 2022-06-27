manfredi rizzo
University of Palermo
Palermo, Italy
Field Chief Editor
Frontiers in Clinical Diabetes and Healthcare
Cleveland Clinic Abu Dhabi
Abu Dhabi, United Arab Emirates
Specialty Chief Editor
Diabetes Cardiovascular Complications
Università telematica San Raffaele
Rome, Italy
Specialty Chief Editor
Diabetes Inequalities
University of Bologna
Bologna, Italy
Specialty Chief Editor
Diabetes Nutrition and Dietetics
Aristotle University of Thessaloniki
Thessaloniki, Greece
Specialty Chief Editor
Diabetes Innovative Devices
Laiko General Hospital of Athens
Athens, Greece
Specialty Chief Editor
Diabetes Clinical Epidemiology
University of Vic - Central University of Catalonia
Barcelona, Spain
Specialty Chief Editor
Diabetes Multiorgan Complications
Carol Davila University of Medicine and Pharmacy
Bucharest, Romania
Specialty Chief Editor
Diabetes Health Services and Health Economics
Carlos III Health Institute (ISCIII)
Madrid, Spain
Specialty Chief Editor
Diabetes, Lifestyle and Metabolic Syndrome
Ben-Gurion University of the Negev
Be'er Sheva, Israel
Specialty Chief Editor
Diabetes and Pregnancy
Academic Medical Center
Amsterdam, Netherlands
Specialty Chief Editor
Diabetes Self-Management
Güven Hospital
Ankara, Türkiye
Specialty Chief Editor
Diabetes Nephropathy
National Taiwan University
Taipei, Taiwan
Specialty Chief Editor
Diabetes Therapies
Hospital Clinic of Barcelona
Barcelona, Spain
Associate Editor
Diabetes Multiorgan Complications
University of Malaga
Málaga, Spain
Associate Editor
Diabetes Self-Management
University of Birmingham
Birmingham, United Kingdom
Associate Editor
Diabetes Health Services and Health Economics