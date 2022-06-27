roberto anichini
Azienda USL Toscana Centro
Firenze, Italy
Community Reviewer
Diabetes Cardiovascular Complications
Azienda USL Toscana Centro
Firenze, Italy
Community Reviewer
Diabetes Cardiovascular Complications
Department of Endocrinology and Metabolism, Ankara Guven Hospital
Ankara, Türkiye
Community Reviewer
Diabetes Cardiovascular Complications
Yeditepe University
Istanbul, Türkiye
Community Reviewer
Diabetes Cardiovascular Complications
Kaluga State Pedagogical University
Kaluga, Russia
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Diabetes Cardiovascular Complications
King Abdulaziz University
Jeddah, Saudi Arabia
Community Reviewer
Diabetes Cardiovascular Complications
Grossman School of Medicine, New York University
New York, United States
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Diabetes Cardiovascular Complications
University of Health Sciences (Turkey)
Istanbul, Türkiye
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Diabetes Cardiovascular Complications
National and Kapodistrian University of Athens
Athens, Greece
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Diabetes Cardiovascular Complications
Federal University of Rio Grande do Sul
Porto Alegre, Brazil
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Diabetes Cardiovascular Complications
Brown University
Providence, United States
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Diabetes Cardiovascular Complications
Acıbadem Adana Hospital
Adana, Türkiye
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Diabetes Cardiovascular Complications
University of Pisa
Pisa, Italy
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Diabetes Cardiovascular Complications
University of Medicine and Pharmacy Iuliu Hatieganu
Cluj-Napoca, Romania
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Diabetes Cardiovascular Complications
Victor Babes University of Medicine and Pharmacy
Timisoara, Romania
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Diabetes Cardiovascular Complications
Hacettepe University
Ankara, Türkiye
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Diabetes Cardiovascular Complications
University of Molise
Campobasso, Italy
Community Reviewer
Diabetes Cardiovascular Complications