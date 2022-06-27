wael almahmeed
Cleveland Clinic Abu Dhabi
Abu Dhabi, United Arab Emirates
Specialty Chief Editor
Diabetes Cardiovascular Complications
Institute of Sociology, Faculty of Social Sciences, John Paul II Catholic University of Lublin
Lublin, Poland
Associate Editor
Diabetes Cardiovascular Complications
Faculty of Medicine, University of Porto
Porto, Portugal
Associate Editor
Diabetes Cardiovascular Complications
Güven Hospital
Ankara, Türkiye
Associate Editor
Diabetes Cardiovascular Complications
College of Medicine, Seoul National University
Seoul, Republic of Korea
Associate Editor
Diabetes Cardiovascular Complications
University of Bologna
Bologna, Italy
Associate Editor
Diabetes Cardiovascular Complications
Excitant Therapeutics LLC
Oklahoma City, United States
Associate Editor
Diabetes Cardiovascular Complications
Department of Internal Medicine and Oncology, Faculty of Medicine, Semmelweis University
Budapest, Hungary
Associate Editor
Diabetes Cardiovascular Complications
Lefkos Stavros - The Athens Clinic
Athens, Greece
Associate Editor
Diabetes Cardiovascular Complications
University of Granada
Granada, Spain
Associate Editor
Diabetes Cardiovascular Complications
Sapienza University of Rome
Rome, Italy
Associate Editor
Diabetes Cardiovascular Complications