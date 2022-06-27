sohail akhtar
The University of Haripur
Haripur, Pakistan
Community Reviewer
Diabetes Inequalities
The University of Haripur
Haripur, Pakistan
Community Reviewer
Diabetes Inequalities
King Fahd Medical City
Riyadh, Saudi Arabia
Community Reviewer
Diabetes Inequalities
Department of Systems Medicine, Faculty of Medicine and Surgery, University of Rome Tor Vergata
Rome, Italy
Community Reviewer
Diabetes Inequalities
Faculty of Medicine Rabigh, King Abdulaziz University
Rabigh, Saudi Arabia
Community Reviewer
Diabetes Inequalities
American University of Beirut
Beirut, Lebanon
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Diabetes Inequalities
University of Palermo
Palermo, Italy
Community Reviewer
Diabetes Inequalities
Sapienza University of Rome
Rome, Italy
Community Reviewer
Diabetes Inequalities
AUSL Piacenza
Piacenza, Italy
Community Reviewer
Diabetes Inequalities
Sapienza University of Rome
Rome, Italy
Community Reviewer
Diabetes Inequalities
Diabetes Research Institute, San Raffaele Hospital (IRCCS)
Milan, Italy
Community Reviewer
Diabetes Inequalities
Department of Medical and Surgical Science, University of Magna Graecia
Catanzaro, Italy
Community Reviewer
Diabetes Inequalities
Sapienza University of Rome
Rome, Italy
Community Reviewer
Diabetes Inequalities
Medical University of Graz
Graz, Austria
Community Reviewer
Diabetes Inequalities
San Raffaele Hospital (IRCCS)
Milan, Italy
Community Reviewer
Diabetes Inequalities
Department of Emergency and Organ Transplantation, School of Medicine, University of Bari Aldo Moro
Bari, Italy
Community Reviewer
Diabetes Inequalities
Sapienza University of Rome
Rome, Italy
Community Reviewer
Diabetes Inequalities