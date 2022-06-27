massimiliano caprio
Università telematica San Raffaele
Rome, Italy
Specialty Chief Editor
Diabetes Inequalities
Unit of Endocrinology and Diabetology, Department of Medical and Surgical Sciences, Agostino Gemelli University Polyclinic (IRCCS)
Rome, Italy
Associate Editor
Diabetes Inequalities
Saint Camillus International University of Health and Medical Sciences
Rome, Italy
Associate Editor
Diabetes Inequalities
University of Rome Tor Vergata
Roma, Italy
Associate Editor
Diabetes Inequalities
South African Medical Research Council
Cape Town, South Africa
Associate Editor
Diabetes Inequalities
University of Bari Aldo Moro
Bari, Italy
Associate Editor
Diabetes Inequalities
Department of Medical and Surgical Science, University of Magna Graecia
Catanzaro, Italy
Associate Editor
Diabetes Inequalities