niki katsiki
Aristotle University of Thessaloniki
Thessaloniki, Greece
Specialty Chief Editor
Diabetes Innovative Devices
University of Birmingham
Birmingham, United Kingdom
Associate Editor
Diabetes Innovative Devices
Clinical County Hospital Connstanta,
Constanta, Romania
Associate Editor
Diabetes Innovative Devices
Forta
ISC – Unspecified, United States
Associate Editor
Diabetes Innovative Devices
Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico
Milan, Italy
Associate Editor
Diabetes Innovative Devices
Medical University of Graz
Graz, Austria
Associate Editor
Diabetes Innovative Devices
Campus Bio-Medico University
Rome, Italy
Associate Editor
Diabetes Innovative Devices
Illinois Institute of Technology
Chicago, United States
Associate Editor
Diabetes Innovative Devices
AGH University of Science and Technology
Kraków, Poland
Associate Editor
Diabetes Innovative Devices