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Systematic Review

Published on 10 Dec 2025

Effectiveness of GLP-1 RAs and SGLT2 inhibitors in preventing T2DM in high-risk patients: an updated systematic review and meta-analysis

in Diabetes, Lifestyle and Metabolic Syndrome

  • Georgios I. Tsironikos
  • Vasiliki Tsolaki
  • George E. Zakynthinos
  • Despoina Kyprianidou
  • Vasiliki Rammou
  • Thomas Antonogiannis
  • Theodoros Mprotsis
  • Epameinondas Zakynthinos
  • Alexandra Bargiota
Frontiers in Clinical Diabetes and Healthcare
doi 10.3389/fcdhc.2025.1694808
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