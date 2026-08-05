Frontiers in Clinical Diabetes and Healthcare

Original Research
Published on 05 Aug 2026
Metabolic and clinical markers of T2D in obese Indians: an age-sex matched case-control study
in Diabetes, Lifestyle and Metabolic Syndrome
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Original Research
Published on 05 Aug 2026
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Original Research
Published on 12 May 2026
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Original Research
Published on 30 Apr 2026
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Review
Published on 29 Apr 2026
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Systematic Review
Published on 24 Apr 2026
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Review
Published on 16 Apr 2026
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Review
Published on 17 Mar 2026
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Study Protocol
Published on 02 Feb 2026
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Mini Review
Published on 28 Jan 2026
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Mini Review
Published on 14 Jan 2026
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Systematic Review
Published on 10 Dec 2025
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Mini Review
Published on 24 Nov 2025
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Editorial
Published on 03 Oct 2025
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Mini Review
Published on 01 Oct 2025
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Editorial
Published on 12 Jun 2025
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Perspective
Published on 08 Jan 2025
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Opinion
Published on 08 Jan 2025
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Original Research
Published on 03 Dec 2024
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Perspective
Published on 27 Aug 2024
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Original Research
Published on 23 May 2024
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Brief Research Report
Published on 29 Apr 2024
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Original Research
Published on 22 Dec 2023
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Original Research
Published on 01 Dec 2023
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Original Research
Published on 01 Nov 2023
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