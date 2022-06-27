didac mauricio
University of Vic - Central University of Catalonia
Barcelona, Spain
Specialty Chief Editor
Diabetes Multiorgan Complications
Hospital Clinic of Barcelona
Barcelona, Spain
Associate Editor
Diabetes Multiorgan Complications
University of Alabama at Birmingham
Birmingham, United States
Associate Editor
Diabetes Multiorgan Complications
Medical University of Warsaw
Warsaw, Poland
Associate Editor
Diabetes Multiorgan Complications
Department of Pediatrics, IRCCS San Raffaele Hospital
Milano, Italy
Associate Editor
Diabetes Multiorgan Complications
IRRCS ISMETT / UPMC Italy
Palermo, Italy
Associate Editor
Diabetes Multiorgan Complications
Clinical Center of Montenegro
Podgorica, Montenegro
Associate Editor
Diabetes Multiorgan Complications
University of North Dakota
Grand Forks, United States
Associate Editor
Diabetes Multiorgan Complications
CIBER of Diabetes and Associated Metabolic Diseases (CIBERDEM), Instituto de Salud Carlos III (ISCIII)
Barcelona, Spain
Associate Editor
Diabetes Multiorgan Complications