jussara almeida
Federal University of Rio Grande do Sul
Porto Alegre, Brazil
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Diabetes Nutrition and Dietetics
Federal University of Rio Grande do Sul
Porto Alegre, Brazil
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Diabetes Nutrition and Dietetics
Kashan University of Medical Sciences
Kashan, Iran
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Diabetes Nutrition and Dietetics
Department of Clinical Nutrition and Dietetics, School of Nutrition Sciences and Food Technology, Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Tehran, Iran
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Diabetes Nutrition and Dietetics
First Department of Pediatrics, National and Kapodistrian University of Athens
Athens, Greece
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Diabetes Nutrition and Dietetics
University of Nebraska Medical Center
Omaha, United States
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Diabetes Nutrition and Dietetics
University of Oxford
Oxford, United Kingdom
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Diabetes Nutrition and Dietetics
Queen's University Belfast
Belfast, United Kingdom
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Diabetes Nutrition and Dietetics
San Camillo Forlanini Hospital
Rome, Italy
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Diabetes Nutrition and Dietetics
University of Oxford
Oxford, United Kingdom
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Diabetes Nutrition and Dietetics
University College London
London, United Kingdom
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Diabetes Nutrition and Dietetics
San Giovanni di Dio Fatebenefratelli Center (IRCCS)
Brescia, Italy
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Diabetes Nutrition and Dietetics
Weill Cornell Medicine- Qatar
Ar-Rayyan, Qatar
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Diabetes Nutrition and Dietetics
Taipei Medical University
Taipei, Taiwan
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Diabetes Nutrition and Dietetics
University of Pisa
Pisa, Italy
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Diabetes Nutrition and Dietetics
Poznan University of Life Sciences
Poznan, Poland
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Diabetes Nutrition and Dietetics
Weill Cornell Medicine- Qatar
Ar-Rayyan, Qatar
Community Reviewer
Diabetes Nutrition and Dietetics