arrigo francesco giuseppe cicero
University of Bologna
Bologna, Italy
Specialty Chief Editor
Diabetes Nutrition and Dietetics
Aston University
Birmingham, United Kingdom
Associate Editor
Diabetes Nutrition and Dietetics
Department of Clinical and Experimental Medicine, University of Foggia
Foggia, Italy
Associate Editor
Diabetes Nutrition and Dietetics
University of Surabaya
Surabaya, Indonesia
Associate Editor
Diabetes Nutrition and Dietetics
University of North Carolina at Charlotte
Charlotte, United States
Associate Editor
Diabetes Nutrition and Dietetics
Case Western Reserve University
Cleveland, United States
Associate Editor
Diabetes Nutrition and Dietetics