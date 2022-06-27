jori aalders
Steno Diabetes Center, Odense University Hospital
Odense, Denmark
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Diabetes Self-Management
Steno Diabetes Center, Odense University Hospital
Odense, Denmark
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Diabetes Self-Management
The University of Tennessee, Knoxville
Knoxville, United States
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Department of Care Science, Faculty of Health and Society, Malmö University
Malmö, Sweden
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Queen's University Belfast
Belfast, United Kingdom
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Portsmouth Hospitals NHS Trust
Portsmouth, United Kingdom
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Moorfields Eye Hospital, NHS Foundation Trust
London, United Kingdom
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Research Institute of the Diabetes Academy Mergentheim (FIDAM)
Bad Mergentheim, Germany
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Diabetes Self-Management
University of Lagos
Lagos, Nigeria
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University of Michigan
Ann Arbor, United States
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School of Medicine, Michigan Medicine, University of Michigan
Ann Arbor, United States
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University of Arizona
Tucson, United States
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Nil Ratan Sircar Medical College and Hospital
Kolkata, India
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All India Institute of Medical Sciences, Bhopal
Bhopal, India
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Johannes Gutenberg University Mainz
Mainz, Germany
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School of Nursing, Yale University
Orange, United States
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Ain Shams University
Cairo, Egypt
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