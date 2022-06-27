frank jan snoek
Academic Medical Center
Amsterdam, Netherlands
Specialty Chief Editor
Diabetes Self-Management
University of Malaga
Málaga, Spain
Associate Editor
Diabetes Self-Management
School of Medicine, Case Western Reserve University
Cleveland, United States
Associate Editor
Diabetes Self-Management
Steno Diabetes Center Copenhagen (SDCC)
Herlev, Denmark
Associate Editor
Diabetes Self-Management
Jagiellonian University Medical College
Kraków, Poland
Associate Editor
Diabetes Self-Management
Department of Pediatrics, Leonard M. Miller School of Medicine, University of Miami
Miami, United States
Associate Editor
Diabetes Self-Management
Steno Diabetes Center Copenhagen (SDCC)
Herlev, Denmark
Associate Editor
Diabetes Self-Management
Research Institute of the Diabetes Academy Mergentheim (FIDAM)
Bad Mergentheim, Germany
Associate Editor
Diabetes Self-Management
University of Brighton
Brighton, United Kingdom
Associate Editor
Diabetes Self-Management
Western Norway University of Applied Sciences
Bergen, Norway
Associate Editor
Diabetes Self-Management
Independent researcher
Karnal, India
Associate Editor
Diabetes Self-Management
Johannes Gutenberg University Mainz
Mainz, Germany
Associate Editor
Diabetes Self-Management
University of Arizona
Tucson, United States
Associate Editor
Diabetes Self-Management
Radboud University Medical Centre
Nijmegen, Netherlands
Associate Editor
Diabetes Self-Management
College of Medicine, Lagos State University
Ikeja, Nigeria
Associate Editor
Diabetes Self-Management
Diabetes Zentrum Mergentheim
Bad Mergentheim, Germany
Associate Editor
Diabetes Self-Management