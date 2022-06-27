steven bellman
Adelaide University
Adelaide, Australia
Specialty Chief Editor
Advertising and Marketing Communication
University of California, Davis
Davis, United States
Associate Editor
Advertising and Marketing Communication
Polytechnic University of Milan
Milan, Italy
Associate Editor
Advertising and Marketing Communication
University of Malaga
Málaga, Spain
Associate Editor
Advertising and Marketing Communication
Broadwell College of Business and Economics, Fayetteville State University
Fayetteville, United States
Associate Editor
Advertising and Marketing Communication
University of Sharjah
Sharjah, United Arab Emirates
Associate Editor
Advertising and Marketing Communication
Thompson Rivers University
Kamloops, Canada
Associate Editor
Advertising and Marketing Communication
University of Girona
Girona, Spain
Associate Editor
Advertising and Marketing Communication
Australian Catholic University
Sydney, Australia
Associate Editor
Advertising and Marketing Communication
Radio & TV Department, Yarmouk University-Jordan
Irbid, Jordan
Associate Editor
Advertising and Marketing Communication
Fore School of Management
New Delhi, India
Associate Editor
Advertising and Marketing Communication
Lusofona University
Lisbon, Portugal
Associate Editor
Advertising and Marketing Communication
Alexandru Ioan Cuza University
Iași, Romania
Associate Editor
Advertising and Marketing Communication
North-West University
Potchefstroom, South Africa
Associate Editor
Advertising and Marketing Communication
Technical University of Liberec
Liberec, Czechia
Associate Editor
Advertising and Marketing Communication
Hellenic Open University
Patras, Greece
Associate Editor
Advertising and Marketing Communication