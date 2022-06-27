douglas ashwell
School of Humanities, Media and Creative Communication, Massey University
Auckland, New Zealand
Specialty Chief Editor
Culture and Communication
University of the Witwatersrand
Johannesburg, South Africa
Associate Editor
Culture and Communication
University of Colorado
Denver, United States
Associate Editor
Culture and Communication
Huaqiao University
Quanzhou, China
Associate Editor
Culture and Communication
Kristiania University College
Oslo, Norway
Associate Editor
Culture and Communication
The University of Manchester
Manchester, United Kingdom
Associate Editor
Culture and Communication
George Washington University Museum
Washington D.C., United States
Associate Editor
Culture and Communication
University of Central Florida
Orlando, United States
Associate Editor
Culture and Communication
School of Humanities, Media and Creative Communication, Massey University
Auckland, New Zealand
Associate Editor
Culture and Communication
Maynooth University
Maynooth, Ireland
Associate Editor
Culture and Communication
National Research University Higher School of Economics (Perm)
Perm, Russia
Associate Editor
Culture and Communication
University of Hong Kong
Hong Kong, Hong Kong, SAR China
Associate Editor
Culture and Communication
Xiamen University, Malaysia
Sepang, Malaysia
Associate Editor
Culture and Communication
De Montfort University
Leicester, United Kingdom
Associate Editor
Culture and Communication
Kean University-Wenzhou
Wenzhou, China
Associate Editor
Culture and Communication