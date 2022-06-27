halil bisgin
University of Michigan–Flint
Flint, United States
Community Reviewer
Disaster Communications
University of Michigan–Flint
Flint, United States
Community Reviewer
Disaster Communications
Michigan State University
East Lansing, United States
Community Reviewer
Disaster Communications
Penn State Harrisburg
Middletown, United States
Community Reviewer
Disaster Communications
Sam Houston State University
Huntsville, United States
Community Reviewer
Disaster Communications
University of Applied Sciences, Würzburg-Schweinfurt
Würzburg, Germany
Community Reviewer
Disaster Communications
University of Central Florida
Orlando, United States
Community Reviewer
Disaster Communications
University of Illinois at Urbana-Champaign
Champaign, United States
Community Reviewer
Disaster Communications
University of New Orleans
New Orleans, United States
Community Reviewer
Disaster Communications
University of Central Florida
Orlando, United States
Community Reviewer
Disaster Communications
Florida State University
Tallahassee, United States
Community Reviewer
Disaster Communications
George Mason University
Fairfax, United States
Community Reviewer
Disaster Communications
Louisiana Public Health Institute
New Orleans, United States
Community Reviewer
Disaster Communications
John Jay College of Criminal Justice
New York City, United States
Community Reviewer
Disaster Communications
University of Porto
Porto, Portugal
Community Reviewer
Disaster Communications
Institute for Research on Population and Social Policy, National Research Council (CNR)
Rome, Italy
Community Reviewer
Disaster Communications
John Jay College of Criminal Justice
New York City, United States
Community Reviewer
Disaster Communications