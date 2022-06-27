j. brian houston
University of Missouri
Columbia, United States
Specialty Chief Editor
Disaster Communications
National Defense University
Washington, D.C., United States
Associate Editor
Disaster Communications
University of Applied Sciences, Würzburg-Schweinfurt
Würzburg, Germany
Associate Editor
Disaster Communications
Virginia Commonwealth University
Richmond, United States
Associate Editor
Disaster Communications
University of Central Florida
Orlando, United States
Associate Editor
Disaster Communications
National Research Council (CNR)
Roma, Italy
Associate Editor
Disaster Communications
University of National and World Economy
Sofia, Bulgaria
Associate Editor
Disaster Communications