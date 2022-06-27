rukhsana ahmed
Department of Communication, College of Arts and Sciences, University at Albany
Albany, United States
Specialty Chief Editor
Health Communication
Salisbury University
Salisbury, United States
Associate Editor
Health Communication
George Mason University
Fairfax, United States
Associate Editor
Health Communication
San Jose State University
San Jose, United States
Associate Editor
Health Communication
University of Malaya
Kuala Lumpur, Malaysia
Associate Editor
Health Communication
University College London
London, United Kingdom
Associate Editor
Health Communication
The University of New Mexico
Albuquerque, United States
Associate Editor
Health Communication
University of Nebraska-Lincoln
Lincoln, United States
Associate Editor
Health Communication
University of Texas at San Antonio
San Antonio, United States
Associate Editor
Health Communication
Mayo Clinic
Rochester, United States
Associate Editor
Health Communication
University of Miami
Coral Gables, United States
Associate Editor
Health Communication
School of Humanities, Media and Creative Communication, Massey University
Auckland, New Zealand
Associate Editor
Health Communication
Kansas State University
Manhattan, United States
Associate Editor
Health Communication
Western Michigan University
Kalamazoo, United States
Associate Editor
Health Communication
Indiana University, Purdue University Indianapolis
Indianapolis, United States
Associate Editor
Health Communication