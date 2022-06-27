chiara barattieri di san pietro
University Institute of Higher Studies in Pavia
Pavia, Italy
Community Reviewer
Language Communication
University Institute of Higher Studies in Pavia
Pavia, Italy
Community Reviewer
Language Communication
University of Cologne
Cologne, Germany
Community Reviewer
Language Communication
University Institute of Higher Studies in Pavia
Pavia, Italy
Community Reviewer
Language Communication
KU Leuven
Leuven, Belgium
Community Reviewer
Language Communication
University Institute of Higher Studies in Pavia
Pavia, Italy
Community Reviewer
Language Communication
Department of Speech and Language Pathology, Faculty of Education and Rehabilitation Sciences, University of Zagreb
Zagreb, Croatia
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Language Communication
University of Central Lancashire
Larnaca, Cyprus
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Language Communication
Institute of Croatian Language and Linguistics (HAZU)
Zagreb - Centar, Croatia
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Language Communication
University of Memphis
Memphis, United States
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Language Communication
Vytautas Magnus University
Kaunas, Lithuania
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Language Communication
Vrije University Brussels
Brussels, Belgium
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Language Communication
University of Bath
Bath, United Kingdom
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Language Communication
University of Florida
Gainesville, United States
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Language Communication
University of León
León, Spain
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Language Communication
Institute for Globally Distributed Open Research and Education (IGDORE)
Stockholm, Sweden
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Language Communication
Faculty of Education and Rehabilitation Sciences, University of Zagreb
Zagreb, Croatia
Community Reviewer
Language Communication