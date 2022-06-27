marlen komorowski
Cardiff University
Cardiff, United Kingdom
Specialty Chief Editor
Media, Creative, and Cultural Industries
Canterbury Christ Church University
Canterbury, United Kingdom
Associate Editor
Media, Creative, and Cultural Industries
University of the Arts London
London, United Kingdom
Associate Editor
Media, Creative, and Cultural Industries
Aarhus University
Aarhus, Denmark
Associate Editor
Media, Creative, and Cultural Industries
University of Galway
Galway, Ireland
Associate Editor
Media, Creative, and Cultural Industries
Technological University of the Shannon
Limerick, Ireland
Associate Editor
Media, Creative, and Cultural Industries
imec-SMIT (Vrije Universiteit Brussel)
Brussels, Belgium
Associate Editor
Media, Creative, and Cultural Industries
Tallinn University
Tallinn, Estonia
Associate Editor
Media, Creative, and Cultural Industries