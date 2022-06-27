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Media Sustainability in AI-Mediated Ecosystems: Platform Power, Governance, and the Future of Public Communication
- Magdalena Trillo-Domínguez
- Simón Peña-Fernández
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