gilbert ambrazaitis
Linnaeus University
Växjö, Sweden
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Multimodality of Communication
Linnaeus University
Växjö, Sweden
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Multimodality of Communication
University of the Free State
Bloemfontein, South Africa
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Multimodality of Communication
University of Jaume I
Castelló de La Plana, Spain
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Multimodality of Communication
Osnabrück University
Osnabrück, Germany
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Multimodality of Communication
University of Jaume I
Castelló de La Plana, Spain
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Multimodality of Communication
University of Pisa
Pisa, Italy
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Multimodality of Communication
Chemnitz University of Technology
Chemnitz, Germany
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Multimodality of Communication
Monash University
Melbourne, Australia
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Multimodality of Communication
University of Jaume I
Castelló de La Plana, Spain
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Multimodality of Communication
Juiz de Fora Federal University
Juiz de Fora, Brazil
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Multimodality of Communication
Utrecht University
Utrecht, Netherlands
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Multimodality of Communication
University of Lisbon
Lisbon, Portugal
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Multimodality of Communication
Stockholm University
Stockholm, Sweden
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Multimodality of Communication
Munich University of the Federal Armed Forces
Neubiberg, Germany
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Multimodality of Communication
Open University of Catalonia
Barcelona, Spain
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Multimodality of Communication
Hong Kong Polytechnic University
Kowloon, Hong Kong, SAR China
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Multimodality of Communication