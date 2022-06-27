john a. bateman
University of Bremen
Bremen, Germany
Specialty Chief Editor
Multimodality of Communication
University of Erlangen Nuremberg
Erlangen, Germany
Associate Editor
Multimodality of Communication
Pompeu Fabra University
Barcelona, Spain
Associate Editor
Multimodality of Communication
University of Messina
Messina, Italy
Associate Editor
Multimodality of Communication
Georgia State University
Atlanta, United States
Associate Editor
Multimodality of Communication
University of Salzburg
Salzburg, Austria
Associate Editor
Multimodality of Communication
University of Gothenburg
Gothenburg, Sweden
Associate Editor
Multimodality of Communication
University of Groningen
Groningen, Netherlands
Associate Editor
Multimodality of Communication