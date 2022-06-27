yannick atouba
The University of Texas at El Paso
El Paso, United States
Community Reviewer
Organizational Communication
The University of Texas at El Paso
El Paso, United States
Community Reviewer
Organizational Communication
California State University, San Bernardino
San Bernardino, United States
Community Reviewer
Organizational Communication
Montreal University
Montreal, Canada
Community Reviewer
Organizational Communication
Lund University
Lund, Sweden
Community Reviewer
Organizational Communication
California State University, Sacramento
Sacramento, United States
Community Reviewer
Organizational Communication
University of Information Technology and Management in Rzeszow
Rzeszów, Poland
Community Reviewer
Organizational Communication
Wake Forest University
Winston-Salem, United States
Community Reviewer
Organizational Communication
University of Beira Interior
Covilhã, Portugal
Community Reviewer
Organizational Communication
Faculty of Journalism, Information and Bibliology, University of Warsaw
Warsaw, Poland
Community Reviewer
Organizational Communication
Wayne State University
Detroit, United States
Community Reviewer
Organizational Communication
University of Klagenfurt
Klagenfurt, Austria
Community Reviewer
Organizational Communication
Centre for Consumer Society Research, Faculty of Social Sciences, University of Helsinki
Helsinki, Finland
Community Reviewer
Organizational Communication
University of Jyväskylä
Jyväskylä, Finland
Community Reviewer
Organizational Communication
Auburn University
Auburn, United States
Community Reviewer
Organizational Communication
University of Wisconsin–Parkside
Kenosha, United States
Community Reviewer
Organizational Communication
Montclair State University
Montclair, United States
Community Reviewer
Organizational Communication