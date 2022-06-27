stacey connaughton
Purdue University
West Lafayette, United States
Specialty Chief Editor
Organizational Communication
University of Maryland, College Park
College Park, United States
Associate Editor
Organizational Communication
San Diego State University
San Diego, United States
Associate Editor
Organizational Communication
National Yang Ming Chiao Tung University
Hsinchu, Taiwan
Associate Editor
Organizational Communication
Montreal University
Montreal, Canada
Associate Editor
Organizational Communication
Edinburgh Napier University
Edinburgh, United Kingdom
Associate Editor
Organizational Communication
University of North Carolina at Charlotte
Charlotte, United States
Associate Editor
Organizational Communication
University of Warsaw
Warsaw, Poland
Associate Editor
Organizational Communication