hassan atifi
Université de Technologie de Troyes
Troyes, France
Community Reviewer
Visual Communication
Université de Technologie de Troyes
Troyes, France
Community Reviewer
Visual Communication
Universidade Aberta
Lisbon, Portugal
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Visual Communication
University of Tuiuti do Paraná
Curitiba, Brazil
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Visual Communication
University of East Anglia
Norwich, United Kingdom
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Visual Communication
University of Aveiro
Aveiro, Portugal
Community Reviewer
Visual Communication
University of Algarve
Faro, Portugal
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Visual Communication
Northwestern University in Qatar
Doha, Qatar
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Visual Communication
United Nations Development Programme (United States)
New York, United States
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Visual Communication
Department of Geography, Media, and Communication, Karlstad University
Karlstad, Sweden
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Visual Communication
University of St. Gallen
St. Gallen, Switzerland
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Visual Communication
LASTIG, Université Gustave Eiffel, IGN-ENSG
Saint Mandé, France
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Visual Communication
National University of Singapore
Singapore, Singapore
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Visual Communication
Institute of Geography, Faculty of Earth Sciences, Ruhr University Bochum
Bochum, Germany
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Visual Communication
Vorarlberg University of Applied Sciences
Dornbirn, Austria
Community Reviewer
Visual Communication
University of Bremen
Bremen, Germany
Community Reviewer
Visual Communication
California University of Pennsylvania
California, United States
Community Reviewer
Visual Communication