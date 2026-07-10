Original Research
Published on 10 Jul 2026
Digital twin-based virtual reconstruction and immersive experience design of traditional Miao ethnic costume patterns
in Computer Graphics and Visualization
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Original Research
Published on 10 Jul 2026
in Computer Graphics and Visualization
Original Research
Published on 09 Feb 2026
in Computer Graphics and Visualization
Original Research
Published on 11 Apr 2025
in Computer Graphics and Visualization
Original Research
Published on 17 Jan 2025
in Computer Graphics and Visualization
Review
Published on 19 Nov 2024
in Computer Graphics and Visualization
Original Research
Published on 19 Sep 2024
in Computer Graphics and Visualization
Original Research
Published on 26 Aug 2024
in Computer Graphics and Visualization
Original Research
Published on 12 May 2023
in Computer Graphics and Visualization
Original Research
Published on 08 Mar 2023
in Computer Graphics and Visualization