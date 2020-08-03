shorouq alansari
Umm al-Qura University
Mecca, Saudi Arabia
Community Reviewer
Computer Security
Umm al-Qura University
Mecca, Saudi Arabia
Community Reviewer
Computer Security
Charles Darwin University
Darwin, Australia
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Computer Security
La Trobe University
Melbourne, Australia
Community Reviewer
Computer Security
Faculty of Engineering and Built Environment, Universiti Kebangsaan Malaysia
Bangi, Malaysia
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Computer Security
University of Naples Federico II
Naples, Italy
Community Reviewer
Computer Security
Ca' Foscari University of Venice
Venice, Italy
Community Reviewer
Computer Security
Ca' Foscari University of Venice
Venice, Italy
Community Reviewer
Computer Security
Ca' Foscari University of Venice
Venice, Italy
Community Reviewer
Computer Security
University of Bari Aldo Moro
Bari, Italy
Community Reviewer
Computer Security
University of Salerno
Fisciano, Italy
Community Reviewer
Computer Security
Garante per la protezione dei dati personali
Roma, Italy
Community Reviewer
Computer Security
Sapienza University of Rome
Rome, Italy
Community Reviewer
Computer Security
Department of Computer Science, University of Salerno
Fisciano, Italy
Community Reviewer
Computer Security
IMT School for Advanced Studies Lucca
Lucca, Italy
Community Reviewer
Computer Security
Department of Computer Science, University of Pisa
Pisa, Italy
Community Reviewer
Computer Security
University of Michigan at Dearborn
Dearborn, United States
Community Reviewer
Computer Security