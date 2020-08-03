nicola zannone
Eindhoven University of Technology
Eindhoven, Netherlands
Specialty Chief Editor
Computer Security
University of Pisa
Pisa, Italy
Associate Editor
Computer Security
University of Turin
Turin, Italy
Associate Editor
Computer Security
University at Buffalo
Buffalo, United States
Associate Editor
Computer Security
Bruno Kessler Foundation (FBK )
Trento, Italy
Associate Editor
Computer Security
Université Toulouse III Paul Sabatier
Toulouse, France
Associate Editor
Computer Security
University of Gloucestershire
Cheltenham, United Kingdom
Associate Editor
Computer Security
La Trobe University
Melbourne, Australia
Associate Editor
Computer Security
Department of Computer Science, Faculty of Science and Technology, University of Milan
Milan, Italy
Associate Editor
Computer Security
IMT School for Advanced Studies Lucca
Lucca, Italy
Associate Editor
Computer Security
University of Genoa
Genoa, Italy
Associate Editor
Computer Security
Iowa State University
Ames, United States
Associate Editor
Computer Security
University of Turku
Turku, Finland
Associate Editor
Computer Security
Institute of Information Science and Technologies Alessandro Faedo, Department of Engineering, ICT and Technology for Energy and Transport, National Research Council (CNR)
Pisa, Italy
Associate Editor
Computer Security
Ca' Foscari University of Venice
Venice, Italy
Associate Editor
Computer Security
University of Verona
Verona, Italy
Associate Editor
Computer Security