marcello pelillo
Ca' Foscari University of Venice
Venice, Italy
Specialty Chief Editor
Computer Vision
Technical University of Denmark
Kongens Lyngby, Denmark
Associate Editor
Computer Vision
Huazhong University of Science and Technology
Wuhan, China
Associate Editor
Computer Vision
École de technologie supérieure (ÉTS)
Montreal, Canada
Associate Editor
Computer Vision
Fujitsu Research of America, Inc.
Sunnyvale, United States
Associate Editor
Computer Vision
University of Waterloo
Waterloo, Canada
Associate Editor
Computer Vision
Northeastern University
Boston, United States
Associate Editor
Computer Vision
University of Bari Aldo Moro
Bari, Italy
Associate Editor
Computer Vision
University of Technology Sydney
Sydney, Australia
Associate Editor
Computer Vision
University of Verona
Verona, Italy
Associate Editor
Computer Vision
University of Toronto
Toronto, Canada
Associate Editor
Computer Vision
York University
Toronto, Canada
Associate Editor
Computer Vision
Huawei Technologies (China)
Shenzhen, China
Associate Editor
Computer Vision
University of Alicante
Alicante, Spain
Associate Editor
Computer Vision
New York University Abu Dhabi
Abu Dhabi, United Arab Emirates
Associate Editor
Computer Vision
Huazhong University of Science and Technology
Wuhan, China
Associate Editor
Computer Vision