mohammed saqr
Faculty of Science and Forestry, University of Eastern Finland
Joensuu, Finland
Specialty Chief Editor
Digital Education
Korea University
Seoul, Republic of Korea
Associate Editor
Digital Education
Victoria University, Australia
Melbourne, Australia
Associate Editor
Digital Education
The University of Texas at El Paso
El Paso, United States
Associate Editor
Digital Education
University of Technology Malaysia
Johor Bahru, Malaysia
Associate Editor
Digital Education
Color Lab, Department of Design, Polytechnic of Milan
Milan, Italy
Associate Editor
Digital Education
Hong Kong Metropolitan University
Hong Kong, China
Associate Editor
Digital Education
University of Bristol
Bristol, United Kingdom
Associate Editor
Digital Education
University of Northern British Columbia Canada
Prince George, Canada
Associate Editor
Digital Education
Alexandru Ioan Cuza University
Iași, Romania
Associate Editor
Digital Education
St. Michael's College (Iligan)
Iligan City, Philippines
Associate Editor
Digital Education
Ravensbourne University London
London, United Kingdom
Associate Editor
Digital Education
University of Huelva
Huelva, Spain
Associate Editor
Digital Education
University of Macerata
Macerata, Italy
Associate Editor
Digital Education
University of Murcia
Murcia, Spain
Associate Editor
Digital Education
Oakton Community College
Des Plaines, United States
Associate Editor
Digital Education