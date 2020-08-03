paul lukowicz
University of Kaiserslautern
Kaiserslautern, Germany
Specialty Chief Editor
Mobile and Ubiquitous Computing
Hahn-Schickard-Gesellschaft für angewandte Forschung
Villingen-Schwenningen, Germany
Associate Editor
Mobile and Ubiquitous Computing
University of Parma
Parma, Italy
Associate Editor
Mobile and Ubiquitous Computing
University of Applied Sciences and Arts of Western Switzerland
Delémont, Switzerland
Associate Editor
Mobile and Ubiquitous Computing
University of Science and Technology of China
Hefei, China
Associate Editor
Mobile and Ubiquitous Computing
University of Parma
Parma, Italy
Associate Editor
Mobile and Ubiquitous Computing
University of Minnesota Twin Cities
St. Paul, United States
Associate Editor
Mobile and Ubiquitous Computing
University of Warwick
Coventry, United Kingdom
Associate Editor
Mobile and Ubiquitous Computing
KU Leuven
Leuven, Belgium
Associate Editor
Mobile and Ubiquitous Computing
Memorial University of Newfoundland
St. John's, Canada
Associate Editor
Mobile and Ubiquitous Computing
Osaka Prefecture University
Sakai, Japan
Associate Editor
Mobile and Ubiquitous Computing
Institut Jožef Stefan (IJS)
Ljubljana, Slovenia
Associate Editor
Mobile and Ubiquitous Computing
University of Sussex
Brighton, United Kingdom
Associate Editor
Mobile and Ubiquitous Computing
Goldsmiths University of London
London, United Kingdom
Associate Editor
Mobile and Ubiquitous Computing