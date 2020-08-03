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Towards Next-Generation Scientific Discovery: AI-Assisted Autonomous Experimentation
- Yan Xia
- Yanyong Zhang
- Wenjun Wu
- Ning Han
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