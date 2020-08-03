abdulrahman alsewari
School of Computing and Digital Technology, Faculty of Computing, Engineering and the Built Environment, Birmingham City University
Birmingham, United Kingdom
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School of Computing and Digital Technology, Faculty of Computing, Engineering and the Built Environment, Birmingham City University
Birmingham, United Kingdom
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King Fahd University of Petroleum and Minerals
Dhahran, Saudi Arabia
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Faculty of Engineering, University of Porto
Porto, Portugal
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Victoria University, Australia
Melbourne, Australia
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Grenoble INP - UGA Institut d'ingénierie et de management
Grenoble, France
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Sultan Qaboos University
Muscat, Oman
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Chongqing University of Science and Technology
Chongqing, China
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Oxford Brookes University
Oxford, United Kingdom
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University of Almeria
Almería, Spain
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Departamento de Ciência da Computação, Universidade Federal de Lavras
Minas Gerais, Brazil
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University of Almeria
Almería, Spain
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Nantong University
Nantong, China
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Mälardalen University
Västerås, Sweden
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Norwegian University of Science and Technology
Trondheim, Norway
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University of Salerno
Fisciano, Italy
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Federal University of Amazonas
Manaus, Brazil
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