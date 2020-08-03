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Beyond the Algorithm: Scalable, Explainable, and Adaptive AI for High-Stakes Clinical Decision Support
- Martina Iammarino
- Vittoria Nardone
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