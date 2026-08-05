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Original Research

Published on 23 Jul 2026

Patient-Perceived feasibility of implementing OpenCap smartphone-based motion capture technology to remotely assess musculoskeletal movement in individuals with orthopedic disorders presenting to a rural midwestern tertiary center

in Human Factors and Digital Health

  • Holly D. Aitken
  • Joshua B. Holt
  • Robert W. Westermann
  • Jacob M. Elkins
  • Dallas A. Vanorny
  • Justin T. Crawmer
  • Eli S. Gregory
  • Silvana Velasquez-Marin Mohr
  • Cole M. Rich
  • Jessica E. Goetz
Frontiers in Digital Health
doi 10.3389/fdgth.2026.1870758
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