dennis murray
Trent University
Peterborough, Canada
Field Chief Editor
Frontiers in Ecology and Evolution
Stazione Zoologica Anton Dohrn
Naples, Italy
Specialty Chief Editor
Evolutionary Developmental Biology
University of Campania Luigi Vanvitelli
Caserta, Italy
Specialty Chief Editor
Ecophysiology
The University of Manchester
Manchester, United Kingdom
Specialty Chief Editor
Natural History Insights
Nanjing Institute of Geology and Paleontology, Chinese Academy of Sciences (CAS)
Nanjing, China
Specialty Chief Editor
Phylogenetics, Phylogenomics, and Systematics
University of Tasmania
Hobart, Australia
Specialty Chief Editor
Coevolution
University of Palermo
Palermo, Italy
Specialty Chief Editor
Chemical Ecology
British Antarctic Survey (BAS)
Cambridge, United Kingdom
Specialty Chief Editor
Biogeography and Macroecology
Forest Service, United States Department of Agriculture
Hamden, United States
Specialty Chief Editor
Evolutionary, Population, and Conservation Genetics
University of Exeter
Exeter, United Kingdom
Specialty Chief Editor
Behavioral and Evolutionary Ecology
University of Ioannina
Ioannina, Greece
Specialty Chief Editor
Models in Ecology and Evolution
University of Granada
Granada, Spain
Specialty Chief Editor
Urban Ecology
Department of Biological Sciences, Fordham University
Bronx, United States
Specialty Chief Editor
Urban Ecology
University of Kansas
Lawrence, United States
Specialty Chief Editor
Paleontology
Nord University
Bodø, Norway
Specialty Chief Editor
Biogeography and Macroecology
Universidade Federal do Amapá
Macapá, Brazil
Specialty Chief Editor
Conservation and Restoration Ecology