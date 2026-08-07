Review
Accepted on 07 Aug 2026
Bamboo based Agroforestry systems: A Nature based solution for Degraded land Restoration
in Conservation and Restoration Ecology
Review
Accepted on 07 Aug 2026
in Conservation and Restoration Ecology
Original Research
Accepted on 07 Aug 2026
in Evolutionary, Population, and Conservation Genetics
Review
Published on 07 Aug 2026
in Evolutionary, Population, and Conservation Genetics
Original Research
Accepted on 06 Aug 2026
in Paleoecology
Original Research
Accepted on 06 Aug 2026
in Paleoecology
Original Research
Accepted on 06 Aug 2026
in Paleoecology
Original Research
Accepted on 06 Aug 2026
in Population, Community, and Ecosystem Dynamics
Original Research
Accepted on 06 Aug 2026
in Urban Ecology
Original Research
Accepted on 06 Aug 2026
in Phylogenetics, Phylogenomics, and Systematics
Mini Review
Published on 06 Aug 2026
in Conservation and Restoration Ecology
Original Research
Published on 06 Aug 2026
in Conservation and Restoration Ecology
Original Research
Published on 06 Aug 2026
in Urban Ecology
Original Research
Published on 05 Aug 2026
in Natural History Insights
Mini Review
Accepted on 04 Aug 2026
in Conservation and Restoration Ecology
Original Research
Published on 04 Aug 2026
in Population, Community, and Ecosystem Dynamics
Original Research
Accepted on 03 Aug 2026
in Conservation and Restoration Ecology
Original Research
Accepted on 03 Aug 2026
in Ecophysiology
Original Research
Accepted on 03 Aug 2026
in Ecophysiology
Review
Published on 03 Aug 2026
in Biogeography and Macroecology
Original Research
Accepted on 31 Jul 2026
in Conservation and Restoration Ecology
Original Research
Accepted on 31 Jul 2026
in Conservation and Restoration Ecology
Original Research
Accepted on 31 Jul 2026
in Conservation and Restoration Ecology
Original Research
Published on 31 Jul 2026
in Conservation and Restoration Ecology
Original Research
Accepted on 30 Jul 2026
in Biogeography and Macroecology